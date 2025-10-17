Accidente fatal cerca del Hospital Central: un hombre murió y otro resultó herido

Durante la noche de este jueves se registró un accidente fatal en la ciudad de San Luis, sobre la Autopista de las Serranías Puntanas, en el ingreso al predio del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 42 años conducía una motocicleta Corven Touring en dirección de oeste a este, acompañado por un joven de 25 años. Por motivos que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado, provocando que ambos salieran despedidos y cayeran violentamente al suelo.

Como consecuencia del impacto, el motociclista falleció en el lugar, hecho que fue constatado por personal médico del Sempro. En tanto, su acompañante sufrió lesiones de distinta consideración y fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital Central, donde permanece bajo atención médica.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro, mientras personal policial realizó peritajes en el lugar del hecho.