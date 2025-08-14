Una mujer resultó herida y debió ser hospitalizada tras el vuelco de un automóvil ocurrido este miércoles 13 de agosto, alrededor de las 20:30, en la ruta provincial 10, a la altura del paraje La Esquina.

Según informó la Dirección General de Bomberos de la Policía, un hombre de 50 años conducía un Ford Fiesta en sentido oeste-este, cuando por causas que se investigan perdió el control y el vehículo volcó sobre la banquina. El conductor viajaba junto a una mujer de 49 años; ambos son oriundos de la ciudad de San Luis.

Tras el accidente, el conductor logró salir del habitáculo con la ayuda de vecinos y trabajadores de la zona. La acompañante, en cambio, quedó atrapada y requirió la intervención del Cuartel VI y Bomberos Voluntarios de El Morro, quienes estabilizaron el auto, cortaron el suministro eléctrico y abrieron la estructura con herramientas de corte.

La víctima fue inmovilizada con collarín cervical y tabla rígida, asistida por personal médico del sistema de salud pública provincial y luego trasladada al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para recibir atención especializada. El conductor también recibió asistencia en el lugar.

En el operativo intervinieron además personal policial y del Ente Control de Rutas.