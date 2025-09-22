Accidente en la Autopista: tres heridos por un despiste en Justo Daract

Este lunes 22 de septiembre, alrededor de las 10:30, se produjo un accidente de tránsito en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 664, cercano al ingreso a Justo Daract.

Un hombre de 58 años conducía un Renault Kardian en compañía de su esposa de 62 años y su hijo de 22. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, que despistó e impactó contra un poste de luminaria en el cantero central, provocando su desprendimiento.

Personal del sistema de salud pública provincial asistió a los tres ocupantes, quienes fueron trasladados primero al hospital de Justo Daract y luego derivados al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes para recibir atención más compleja.

El vehículo permaneció en el cantero central, por lo que se realizaron tareas de señalización, prevención y regulación del tránsito. En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría Distrito 18° de Justo Daract, la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios de Justo Daract y personal del Ente Control de Rutas.