Un hombre de 31 años, oriundo de San Vicente (Buenos Aires), fue hospitalizado tras volcar con su vehículo la noche del martes 12 de agosto, alrededor de las 21:30.

Según informó la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, el conductor circulaba en dirección sur–norte a bordo de un Volkswagen Gol Trend. Al tomar una curva, por causas que se investigan, perdió el control, despistó, chocó contra el guardarrail y volcó sobre la banquina derecha, a un kilómetro del empalme con la Ruta Provincial 20.

El hombre logró salir por sus propios medios a través de la luneta trasera. Minutos después llegaron Bomberos Voluntarios de El Volcán, quienes trabajaron para liberar las puertas laterales, mientras que efectivos de la Comisaría 5ª de Juana Koslay realizaron las actuaciones correspondientes.

Personal del Sempro lo asistió en el lugar y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Dr. Juan Gregorio Vivas de Juana Koslay, donde recibió atención médica más compleja.