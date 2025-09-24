Accidente en El Trapiche: una conductora chocó mientras manipulaba su celular

Este martes 23 de septiembre, cerca de las 15:00 horas, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 35 de la ruta provincial 9, en el tramo que une El Trapiche con Estancia Grande.

Según informaron desde la Comisaría Distrito 17°, una mujer de 63 años, que circulaba en dirección norte-sur a bordo de un Volkswagen Bora, perdió el control del vehículo y chocó contra un poste de iluminación ubicado a la vera de la calzada.

En su declaración, la conductora explicó que se distrajo al intentar cargar su teléfono celular, lo que derivó en la pérdida de control del auto. El impacto fue tan fuerte que provocó el desprendimiento del motor del vehículo.

Personal de salud acudió al lugar y asistió a la mujer, quien posteriormente fue trasladada al Hospital “Dr. René Favaloro” de El Trapiche para recibir atención médica de mayor complejidad.