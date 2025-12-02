Absuelven a Rasse por falta de pruebas en un caso de abuso infantil

El Tribunal resolvió por unanimidad absolver a Jorge Horacio Rasse, al considerar que el hecho fue probado, pero no la autoría, debido a la falta de evidencia que lo vincule al episodio investigado.

La resolución se dictó esta mañana y benefició al acusado bajo el principio de la duda, conforme al artículo 8 del Código de Procedimientos Penales y el artículo 39 de la Constitución Provincial. El delito imputado era abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con corrupción de menores, calificado por la edad de la víctima.

El Tribunal subrayó inconsistencias en los testimonios, la ausencia de validación del relato del niño y la falta de pruebas objetivas que acreditaran la participación del imputado. Aunque se detectaron indicadores compatibles con un posible abuso, no se logró sostener la responsabilidad penal de Rasse.

Asimismo, se ordenó al Ministerio Público Fiscal profundizar la investigación para identificar al o a los autores del hecho.

Medida dispuesta

El Tribunal instruyó al Ministerio Público Fiscal a avanzar en la investigación, con conocimiento de la Procuración General, y recomendó evaluar la creación de un protocolo específico para casos de abuso sexual infantil (ASI). Los lineamientos serán ampliados en los fundamentos que se publicarán en los plazos legales.

Sobre el hecho

El episodio ocurrió entre el 14 de diciembre de 2023 y el 15 de enero de 2024, en el Golf Club, donde la víctima —de cuatro años— asistía a una colonia de vacaciones. El abuso habría tenido lugar en los sanitarios del establecimiento.

Intervinientes

Participaron en la causa la Defensora de Niñez, Dra. María Victoria Cortázar Furnari; el representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Leandro Estrada; el abogado querellante, Dr. Pascual Celdrán; y la defensora oficial de Rasse, Dra. Rocío Mediavilla.

El Tribunal estuvo conformado por las Dras. Sandra Ehrlich (presidenta), Virna Eguinoa y Daniela Estrada, con la actuación del secretario Dr. José Domínguez Molto.