Abrió en Villa Mercedes una sede de Comisión Médica de la Nación

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) inauguró este miércoles su segunda sede de Comisión Médica en San Luis, tras la adhesión provincial a la Ley Nacional N°27.348. El acto se realizó en Villa Mercedes, con la presencia del gobernador Claudio Poggi, quien sostuvo que esta medida apunta a “terminar con la industria del juicio” y mejorar la competitividad provincial. El nuevo espacio funciona en el Parque Costanera Río Quinto, conocido como El Lago, y permitirá acercar servicios clave a trabajadores y empleadores de toda la región.

Durante su mensaje, Poggi destacó que la puesta en marcha de las comisiones médicas implica “un antes y un después” en el sistema laboral provincial. Indicó que el 90% de los casos se resolverán en menos de 60 días, cuando antes podían tardar años en la Justicia. Señaló que el cambio beneficia tanto a trabajadores —que tendrán respuestas rápidas y patrocinio legal gratuito— como a empresas, que verán reducidos los costos asociados a las ART. “Esto es a favor del trabajador, de la empresa y de la provincia”, subrayó.

El mandatario también afirmó que reducir la litigiosidad laboral fortalece la competitividad: “Cada empleo que se crea en San Luis lo celebramos como un gol de media cancha”.

Un paso clave en competitividad

El ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, repasó el proceso que llevó a la provincia a adherir a la normativa nacional y a firmar el convenio con la SRT, medidas que definió como decisiones políticas centrales. Aclaró que no se trata solo de abrir una oficina, sino de implementar un sistema que aporta rapidez, previsibilidad y transparencia.

La directora de Relaciones Laborales, Ivana Balmaceda, remarcó que las comisiones médicas pasan a ser una instancia previa y obligatoria antes de cualquier demanda judicial. “Antes, un trabajador podía esperar hasta seis años por una resolución; hoy, en 60 días puede tener respuestas y con asesoramiento gratuito”, afirmó. Además, indicó que esta herramienta reduce más del 80% de la judicialización.

Reconocimiento al trabajo en conjunto

El subgerente de Infraestructura de la SRT, Daniel Temperan, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y del municipio para concretar la apertura en Villa Mercedes. Destacó el trabajo técnico y operativo que permitió habilitar la sede en tiempo récord y subrayó que la delegación se suma a la red nacional que busca ofrecer soluciones ágiles en cada jurisdicción.

Un sistema más ágil y cercano

La Ley N°27.348, complementaria del régimen de Riesgos del Trabajo, obliga a que las Comisiones Médicas Jurisdiccionales sean la instancia administrativa previa para evaluar accidentes, enfermedades profesionales e incapacidades. Propone agilizar trámites, reducir la judicialización y garantizar el acceso rápido a las prestaciones.

Con esta nueva sede, los trabajadores de Villa Mercedes y del resto de la provincia ya no deberán trasladarse a otras ciudades para realizar sus gestiones, lo que mejora claramente la accesibilidad. La apertura fortalece un esquema laboral más moderno y eficiente, alineado con la política provincial de trabajo y prevención.

El acto incluyó una bendición a cargo del padre Sergio Stinga, el tradicional corte de cinta y un recorrido por las instalaciones.