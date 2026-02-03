Abel Pintos vuelve a Villa Mercedes con un show imperdible

Villa Mercedes se prepara para vivir una noche cargada de emoción y música. El reconocido cantante argentino Abel Pintos regresará a la ciudad para presentarse el próximo jueves 27 de febrero, a las 21:00, en el tradicional predio de Calle Angosta, uno de los escenarios más emblemáticos de la región.

El espectáculo forma parte de una nueva gira nacional y promete un recorrido por los grandes éxitos de su carrera, además de canciones que el público ya convirtió en himnos. La expectativa es alta y las entradas ya se encuentran a la venta a través de tuentrada.com, además de los puntos físicos habilitados en Aloha (Tucumán 76, Villa Mercedes) e Ilumina (Entre Ríos 676, Justo Daract).

El evento es una producción de Diego Sosa Manager Group, y se espera una gran convocatoria de público local y de localidades vecinas, reafirmando a Villa Mercedes como plaza clave para los grandes shows musicales.