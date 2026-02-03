Abel Pintos vuelve a Villa Mercedes con un show imperdible

El artista se presentará el 27 de febrero en el escenario de Calle Angosta

Villa Mercedes se prepara para vivir una noche cargada de emoción y música. El reconocido cantante argentino Abel Pintos regresará a la ciudad para presentarse el próximo jueves 27 de febrero, a las 21:00, en el tradicional predio de Calle Angosta, uno de los escenarios más emblemáticos de la región.

El espectáculo forma parte de una nueva gira nacional y promete un recorrido por los grandes éxitos de su carrera, además de canciones que el público ya convirtió en himnos. La expectativa es alta y las entradas ya se encuentran a la venta a través de tuentrada.com, además de los puntos físicos habilitados en Aloha (Tucumán 76, Villa Mercedes) e Ilumina (Entre Ríos 676, Justo Daract).

El evento es una producción de Diego Sosa Manager Group, y se espera una gran convocatoria de público local y de localidades vecinas, reafirmando a Villa Mercedes como plaza clave para los grandes shows musicales.