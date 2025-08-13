Avanza proyecto para regular el comercio de metales no ferrosos en la provincia

La iniciativa busca frenar el mercado negro y prevenir el robo de cables e infraestructura crítica.

El proyecto de ley pretende establecer un registro obligatorio y un sistema de trazabilidad para todas las operaciones comerciales e industriales con metales no ferrosos, ante el incremento del mercado ilegal impulsado por su alto valor.

La Dirección Provincial de Minería, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, será la autoridad de aplicación, encargada de inspeccionar, sancionar e inhabilitar a quienes incumplan la norma.

La propuesta apunta a proteger la infraestructura pública, evitar cortes de energía por hurto de cables y desarticular redes delictivas, en línea con políticas de seguridad proactivas.

Puntos clave del proyecto