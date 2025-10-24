A horas de las elecciones, los precios de la canasta básica vuelven a acelerarse

Según un relevamiento de la consultora LCG, los productos de primera necesidad aumentaron 1% entre el 16 y el 22 de octubre, acumulando un 3% en las últimas cuatro semanas.

El dato refleja una aceleración en los precios respecto de los meses previos y marca un impacto directo en el poder adquisitivo de las familias argentinas, en la antesala de las elecciones nacionales.

Los rubros que más incrementaron fueron lácteos y huevos (3,7%), bebidas e infusiones (3,2%), frutas (1,4%), panificados (0,8%) y carnes (0,3%).

En contraste, se registraron bajas en azúcar (−2,3%), verduras (−2,1%) y aceites (−0,5%), que ayudaron a contener parcialmente la suba general.

El informe también pone en duda las teorías que sostienen que el impacto de la devaluación sobre los precios —conocido como pass through— es limitado. Por el contrario, sugiere que persisten aumentos reprimidos por la pérdida de poder de compra y los controles de precios.