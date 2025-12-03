A horas de la jura, el peronismo de Villa Mercedes se pelea por la banca de Andrea Quiroga que pende de un hilo por su situación judicial

La interna del peronismo en Villa Mercedes llegó a su punto más caliente. A dos días de la sesión preparatoria donde deberán asumir los nuevos ediles, el escenario político se transformó en una carrera contrarreloj para definir quién ocupará la única banca que el Partido Justicialista tendrá en el Concejo Deliberante.

Fuentes del Tribunal Electoral Provincial confirmaron que Lito Rodríguez y Nadia Torres, segundo y tercera en la lista del PJ, ya solicitaron formalmente la entrega de sus certificados de concejales electos. Ese movimiento no es menor: los deja habilitados para reclamar la banca inmediatamente en caso de que Andrea Gabriela Quiroga —imputada en la causa por presunta falsa denuncia— no pueda prestar juramento el próximo jueves.

La estrategia del “peronismo puro” es clara:

la banca es de la lista, no de Quiroga, y bajo ningún concepto quieren perder representación en el Concejo. La situación judicial de la dirigente del MOCOMER —cuyo sector quedó alineado con el albertismo de Alberto Rodríguez Saá— encendió las alarmas: la audiencia de formulación de cargos fue reprogramada para el 12 de diciembre, y nada garantiza que pueda asumir sin objeciones.

“Necesitamos asegurarnos de que la única banca del PJ sea ocupada por un compañero del partido”, afirmó un dirigente de peso que pidió reserva.

Del otro lado, el espacio Quiroga–Cobo habla de “traición interna”.

Pero dentro del PJ la postura es otra:

✔ Quiroga no es peronista,

✔ llegó a la lista “por la ventana”,

✔ y se encuentra imputada por calumniar al propio Concejo,

✔ además de ser presidenta de otro partido (MOCOMER).

La presión política crece también sobre Carlos Cobo, abogado de Quiroga y articulador del acuerdo electoral con el albertismo. Tras los fallos adversos y el avance de la causa penal, muchos dentro del PJ se preguntan si Cobo se alejó estratégicamente de la defensa de su esposa para evitar quedar salpicado en un escándalo que podría costarle más que prestigio político.

Mientras tanto, la militancia tradicional del peronismo repite una consigna que gana volumen:

“La banca es del Peronismo. Y si Quiroga no jura, debe asumir Nadia Torres.”

El reloj avanza.

La jura será el jueves por la tarde y todo indica que Villa Mercedes vivirá una de las sesiones más tensas de los últimos años. Si Quiroga no logra asumir, la disputa interna puede detonar una fractura mayor dentro del Partido Justicialista local.