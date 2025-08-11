Este lunes, se conmemora el 66° aniversario del nacimiento de Gustavo Cerati, uno de los artistas más influyentes en la historia de la música argentina y latinoamericana.

Cerati alcanzó la fama como líder de Soda Stereo, junto a Zeta Bosio y Charly Alberti, desempeñándose como voz, guitarrista y principal compositor. La banda debutó discográficamente en 1984, marcando un antes y un después en el rock en español. Con seis álbumes de estudio y giras multitudinarias, Soda Stereo se consolidó como un fenómeno regional.

En 1993, Cerati lanzó su primer trabajo solista, Amor Amarillo, y, tras la grabación del último disco de la banda, Sueño Stereo, profundizó su carrera en solitario. De esa etapa surgieron obras icónicas del rock nacional como Bocanada (1999), Siempre es Hoy (2002), Ahí Vamos (2006) y Fuerza Natural (2009).

Su trayectoria se vio interrumpida el 15 de mayo de 2010, cuando sufrió un ACV luego de un show en Caracas. Permaneció en coma hasta su fallecimiento el 4 de septiembre de 2014.