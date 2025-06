Guadalupe Belén Lucero, de tan solo 5 años, fue vista por última vez el 14 de junio de 2021, alrededor de las 19, en una vivienda de la manzana H del barrio 544 Viviendas, en el sur de la ciudad de San Luis, mientras jugaba a la escondida durante el cumpleaños de su madrina. Desde entonces, nada se sabe de su paradero.

Su desaparición generó una fuerte conmoción social y marcó un punto de inflexión en la provincia. Su rostro se replicó en afiches, marchas y redes sociales, convirtiéndose en símbolo de una búsqueda que, a cuatro años, continúa sin respuestas.

En las primeras horas, consideradas fundamentales en casos de desaparición de menores, se cometieron graves errores. Hubo demoras en el cierre de accesos a la provincia y la Alerta Sofía, una herramienta clave para activar la búsqueda inmediata, recién se activó 48 horas después.

Inicialmente, la causa estuvo en manos del entonces juez de Instrucción Ariel Parrillis, pero el 9 de diciembre de 2021 pasó al fuero federal, bajo la sospecha de trata de personas. Desde ese momento, la investigación quedó en manos del fiscal federal Cristian Rachid.

A lo largo de estos años, se llevaron a cabo allanamientos, peritajes, reconstrucciones y declaraciones, pero sin resultados concretos. La última novedad tuvo lugar entre febrero y marzo de este año, cuando el Juzgado Federal citó nuevamente a testigos que ya habían declarado durante la etapa provincial.

Actualmente, no hay sospechosos detenidos ni hipótesis firmes, aunque continúa vigente una recompensa de 5 millones de pesos ofrecida por el Gobierno Nacional para quien brinde datos certeros sobre su paradero.

También se trabaja en la actualización de su imagen para reflejar cómo se vería hoy con 9 años, con el fin de renovar la búsqueda y reforzar la difusión en el espacio público.

A lo largo de este tiempo, marchas, velas y cánticos acompañaron a la familia de Guadalupe en su reclamo de justicia. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas convocatorias fueron perdiendo fuerza. La última gran manifestación se realizó al cumplirse el segundo aniversario de su desaparición.

En febrero pasado, Guadalupe cumplió 9 años. Sus padres, Yamila Cialone y Eric Lucero, la recordaron con un mensaje cargado de dolor y amor. Hoy, cuatro años después, sigue sin haber certezas sobre qué pasó ni dónde está.

En este nuevo aniversario, su papá pidió a la comunidad un gesto simbólico: colocar como foto de perfil la imagen de Guadalupe durante todo el día y compartirla en redes para mantener viva la búsqueda. La abuela, Silvia Domínguez, también pidió a los medios que interpelaran a las autoridades judiciales y políticas sobre el estado de la causa.

Guadalupe Lucero no es solo una imagen. Es una ausencia que interpela a toda una sociedad. San Luis no volvió a ser la misma desde aquel 14 de junio de 2021, y no lo será hasta que se sepa la verdad.

📞 Cualquier información puede ser reportada al 134 o al 911.