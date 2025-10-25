40 niñas y niños se incorporan a la Escuela de Cadetes de Bomberos “El Fortín”

Con emoción y orgullo, el Cuartel de Bomberos Voluntarios “El Fortín” dio inicio a un nuevo ciclo de instrucciones para cadetes, marcando un hito en su historia: por primera vez, se incorporaron niñas de entre 10 y 14 años a la formación.

El Subcomandante y Jefe del Cuartel, Sebastián Tula, expresó durante la apertura: “La decisión de ser parte del cuerpo de bomberos voluntarios es un estilo de vida, tanto para los chicos como para sus familias”.

Tula, quien asumió la jefatura hace apenas un mes y medio, destacó que la iniciativa fue fruto del trabajo en conjunto con la plana de oficiales, suboficiales y la comisión directiva, que acompañó la apertura de inscripciones a esta nueva etapa.

La nueva camada de la Escuela de Cadetes está integrada por 40 aspirantes, entre niños y niñas, que comenzaron formalmente su formación este sábado. Las prácticas se desarrollarán todos los sábados de 14:30 a 17:00 horas, con la guía de un equipo conformado por cinco instructores: tres hombres y dos mujeres.

A medida que crecen, los cadetes van avanzando dentro del esquema de formación: al cumplir los 14 años, pasan a la fila del cuerpo activo como aspirantes a bomberos, etapa en la que permanecerán hasta alcanzar los 18.

“Yo también empecé acá, en la escuela de cadetes, allá por el año 1992. Hoy, gracias a Dios y a la confianza de la comisión, tengo el honor de estar al frente de esta jefatura. Por eso, cada vez que veo a estos chicos con el uniforme, me veo a mí mismo, con la misma ilusión y el mismo respeto por esta vocación.” Expresó Tula a Villa Mercedes Info con mucho entusiasmo.

La incorporación de niñas a la Escuela de Cadetes marca un paso importante hacia la igualdad de oportunidades dentro de la institución, que ya cuenta con personal femenino en el cuerpo activo desde hace tres años.

“Esta apertura llegó para quedarse. De ahora en más, cada año, las inscripciones estarán abiertas tanto para niños como para niñas”, aseguró Tula, quien subrayó que la formación no solo busca enseñar técnicas de rescate o primeros auxilios, sino también inculcar valores humanos: solidaridad, respeto y trabajo en equipo.

“Esta es una escuela académica: hay que estudiar, prepararse, y nunca descuidar la escuela tradicional. Ambas forman parte del crecimiento de los chicos.”

De esta manera, el cuartel “El Fortín” reafirma su compromiso con la comunidad y siembra, una vez más, las semillas de una vocación que seguirá encendiendo corazones.

Fotos: Prensa Bomberos Voluntarios “El Fortín”