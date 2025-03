Hoy, 24 de Marzo de 2025, el país se llena de actos por la memoria, la verdad, y la justicia. Pero, como hace mucho no sucedía, también surgen contrapartidas, y hasta mensajes gubernamentales de tendencia negacionista. Antes de seguir leyendo, quiero que usted tome en cuenta que hoy por hoy el mayor porcentaje de la población no busca la verdad en nada, lo que busca es noticias o textos que refuercen lo que ya piensa. Es más, la mayor parte de las personas que pasan frente a una noticia se quedan por el titular. Por eso, quienes creemos en la comunicación, nos vemos forzados a crear titulares amarillistas y provocadores para que aunque sea el 3% de las personas que pasan por el scrolleo, entren a leer. Leer una noticia se ha convertido en un acto de conciencia cívica, así que te felicito si estás en este párrafo. Aclarado esto volvamos sobre el tema planteado.

Tuve la oportunidad de vivir un extraño experimento social en los ´90, cuando vivía en Tucumán, durante mi adolescencia. Esa década en Tucumán fue una locura. La corrupción institucionalizada es algo que aun hoy me cuesta explicar a quienes no la han vivido. Me encuentro con casos de corrupción en nuestra provincia que ni siquiera se acercan a ello. El pueblo se canso de eso, y comenzó a aparecer un hartazgo sobre la clase política (¿Les suena conocido?). Entonces comenzó a tomar vigencia un poder político que había nacido como partido en julio de 1988, y que se llamaba “Fuerza Republicana”. El presidente del partido era Antonio Domingo Bussi, general retirado que había sido gobernador durante el proceso militar. La gente quería orden, y comenzaron las anécdotas sobre lo que había sido la provincia durante el gobierno de Bussi. “A las 8 de la mañana todo el mundo se paraba en las calles, porque sonaba el himno” “la cúpula de bronce de la Casa de Gobierno brillaba con color dorado, no ahora que esta negra” “no había chorros” “Se disfrazaba de gaucho y se metía en el hospital para correr a los médicos que no trabajaban”.

Y en democracia, la gente lo eligió gobernador. Mercedes Sosa, ídola en la provincia, dijo que no iba a volver a pisar Tucumán mientras estuviera Bussi en el gobierno. Y entonces la gente comenzó a decir “¿Por qué no se dedica a la música en vez de hablar de política”, “Los artistas no se tienen que meter en estas cosas, ya me dejó de gustar” (¿les suena?).

Amiga, amigo, la cúpula de bronce nunca estuvo dorada y brillando durante ese gobierno. Yo sospecho que nunca lo estuvo. Bussi y su esposa que tenía una fundación hicieron estragos. La diferencia fue que en democracia no era tan fácil hacer desaparecer a la gente, y los periodistas hablaban. Recuerdo una vez que Bussi recibió a un intendente con una pistola (calibre 11.25 si mal no recuerdo) en el escritorio para amedrentarlo. El intendente salió y convocó a la prensa. La respuesta de Bussi fue “Soy general retirado, ¿Qué quieren que lo reciba con un balero?”.

El gobierno provincial abandonó a todos los sectores, abandonó las coparticipaciones, pero reforzó las fuerzas de seguridad. Recuerdo que cambiaron los viejos Falcón aun operativos en la calle como patrulleros, por el modelo Land Rover Defender 4×4. El pueblo empezó a tener hambre. Yo acompañaba a mis docentes a las marchas. Me acuerdo una vez, en la plaza independencia de Tucumán, una profe que me abrazó y con una sonrisa de oreja a oreja me dijo “gracias por acompañarnos”. Había hambre. Las marchas se llamaban “A pata y pulmón”, íbamos de cada rincón de la provincia, todas las semanas. Las represiones no se hicieron esperar, y nos cagaron a palos mas de una vez. La defensa que tuvimos fue arrancar las naranjas agrias, que crecen en las veredas de San Miguel de Tucumán, y contestar con naranjazos contra las balas de goma. Al día de hoy, cortan las naranjas antes de los actos importantes para evitar que el pueblo se levante.

Recuerdo una vez, en la hermosa ciudad de Yerba Buena, una protesta municipal en el que las Land Rover llegaron al mediodía, justo al horario de salida de los niños de la escuela, y reprimieron sobre la avenida Aconquija, la que lleva al cerro. Recuerdo las docentes intentando tapar a los niños con su cuerpo en la única escuela pública del lugar, cercana a la municipalidad. Los comerciantes metiendo a los ciudadanos dentro de sus negocios para cuidarlos.

La economía de Tucumán no mejoró. Si la de varios empresarios grandes, que ya habían tenido complicidad durante el gobierno de Bussi. Hace unos años, en una visita a Tucumán, un tío me contó que un viejo hombre de confianza de Bussi se había hecho amigo de la familia. Era un hombre triste con mucha culpa. Un día contó uno de los juicios de Bussi a supuestos guerrilleros. Llegó junto a un pozo, donde estaban un grupo de chicos y chicas con frío, tomo unas carpetas, y sin leer ninguno de los expedientes les dijo: “La patria los declara culpables”. Tiró los expedientes y los acribillaron a tiros, haciéndolos caer a todos en una fosa común.

Amiga, amigo, los pueblos se mueven cíclicamente hacia la derecha o la izquierda, y eso está bien. La alternancia genera nuevas soluciones, genera un respeto por el pueblo y su decisión a través del voto. Esta bien ser del partido que se quiera ser. Tiene que ser así. Cuando un gobierno se queda mucho tiempo en el poder, se corrompe. En los pisos mas altos de las casas de gobierno es fácil olvidarse de las calles de tierra del pueblo.

Pero olvidarse de las muertes, de las desapariciones, justificarlas, es peligroso para la democracia. Escucho muy seguido la frase de que “los montoneros eran terroristas”. Amigo, amiga, nunca va a estar bien poner una bomba ni matar a nadie, pero todo eso estuvo armado. Todos omiten recordar el bombardeo de Plaza de Mayo, que no fue en 1976, fue en 1955. Fueron 300 muertos y 1200 heridos. Fueron aviones atacando a nuestra gente, no a gente armada.

Todos omiten el Curso de Guerra Revolucionaria que se dicto en la Escuela Superior de Guerra en 1957, cuando vinieron especialistas de Estados Unidos y Francia y prepararon a nuestros soldados para capturar, torturar. Mancharon la historia de nuestras fuerzas. ¿Sabes una cosa? Nuestras fuerzas armadas son sagradas, tenemos unos de los pocos ejércitos del mundo cuya historia es libertadora, no conquistadora. Libertadora de verdad, de llegar, expulsar a las fuerzas colonialistas y retirarse. No de llegar para quedarse con los recursos de los pueblos. La mancha del 55, de los 70 es algo imperdonable para los que lo hicieron. Nuestras fuerzas pelearon en Malvinas, haciendo historia en la derrota. Las fuerzas armadas no están para atacar al pueblo. La gendarmería no debe estar en la calle para reprimir. Ellos también son el pueblo.

Derecha, izquierda, radical, peronista, pro, libertario, piensa como quieras que va a estar bien… Lo que nunca va a estar bien es perder el estado de derecho. La discusión de los 30.000, así hubiera sido una persona está mal.

Me dan tristeza los jóvenes en Falcon Verde, y quienes lo aplauden. Habla de a la imposibilidad de los gobiernos para pensar medidas reales para que un país habla bien, y habla de gente que no lee historia, y que se va a los extremos por un par de videos que ve por ahí.

Que viva la patria libre y soberana… la que tiene igualdad y fraternidad… la de niños que puedan jugar tranquilos en una plaza, donde uno pueda ir a expresarse, y no a cubrirse de las balas, sin saber si se va a volver a casa a la noche.