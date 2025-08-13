El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó este miércoles a 19 años de prisión a Claudio Contardi, exesposo de la actriz y modelo Julieta Prandi, por abuso sexual con acceso carnal agravado y en un contexto de hechos reiterados. La decisión incluyó la detención inmediata del empresario.

El fallo, dictado por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, consideró probado que el acusado provocó un grave daño en la salud mental de la víctima. Contardi fue retirado de la sala esposado y escoltado por la policía hacia la DDI de Campana.

La audiencia, programada para las 11:00, se resolvió en pocos minutos. Prandi no estuvo presente en la lectura inicial, ya que ingresó al tribunal 27 minutos después junto a su pareja, Emanuel Ortega, y sus abogados Fernando Burlando y Javier Baños. Al enterarse de la sentencia, la actriz expresó su intención de escucharla dentro del recinto.

Tras el ingreso, Prandi fue rodeada por la prensa y, minutos después de conocer el veredicto, sufrió una descompensación emocional. Fue asistida por personal médico y se recuperó rápidamente. Dentro de la sala, se abrazó con sus padres, su equipo legal y hasta con el fiscal del caso, en un gesto que reflejó la magnitud emocional del momento.

Este fallo es considerado un precedente clave en causas de abuso sexual, marcando para Prandi el cierre de un extenso proceso judicial y el inicio de una nueva etapa.